Manif du 1er mai: affrontements, cocktails Molotov, journalistes blessés et caddie en feu

#1ermai à République sous le slogan «Ni Le Pen ni Macron»

À moins d'une semaine du second tour de la présidentielle en France, de nombreuses manifestations sont organisées à Paris et dans les grandes villes du pays. Ce 1er mai, traditionnellement jour de mobilisation, devient l'occasion de s'exprimer sur les candidats d'En marche! et du FN qui s'affronteront le 7 mai pour occuper l'Élysée.

© Sputnik. Xénia Kozlitina Place de la République

Pour assurer la sécurité, plus de 9 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle sont appelés en renfort, selon les informations de la préfecture de police de Paris.

​Une journaliste de Sputnik, présente sur place, décrit les évènements.

© Sputnik. Xénia Kozlitina Black Block Place de la République

Pour essayer d'éviter au maximum des affrontements, les forces d'ordre ont coupé le cortège en deux.

Les manifestants scandent « Ni Le Pen ni Macron, ni Patrie ni patron ». Certains appellent à boycotter la présidentielle 2017.

Cependant la tension est rapidement montée lors de la manifestation: des manifestants masqués lancent de nombreux pétards et cocktails Molotov. Un caddie en feu a été poussé par des manifestants.

Puis comme la vidéo le montre, les manifestants ont commencé à lancer des pétards en direction de la police. Plusieurs cocktails Molotov ont été lancés. Les policiers forment une sorte de bouclier pour diviser les manifestants qui crient des menaces et des injures. Un confrère journaliste a été blessé au genou. Pour le moment, il y a également au moins deux policiers blessés. Beaucoup de manifestants ont également été blessés. Par terre, on pouvait voir des vêtements en sang.

© Sputnik. Xénia Kozlitina Manif

Pour calmer les manifestants, la police a eu recours au gaz lacrymogène.

Détails à suivre

