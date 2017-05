Le Canada construira une base de l’Otan en Lettonie

Environ 50 militaires d'une unité du génie des Forces armées canadiennes construiront en Lettonie une « petite cité » qui hébergera 500 soldats, communique la chaîne de télévision CBS News.

« Dans cette petite ville il y aura tout le nécessaire pour un long séjour en Lettonie : une cuisine, un système de distribution d'électricité et d'eau, Internet et des salles de musculation », a déclaré le lieutenant-colonel Chris Cotton, commandant le groupe.

Lors du sommet de Varsovie de juillet 2016, les dirigeants de l'Otan ont pris la décision de déployer, à partir du début 2017, quatre bataillons multinationaux dans les pays baltes et en Pologne.

L'effectif de l'Otan en Lettonie comptera environ 1 000 hommes et sera composé de militaires d'Albanie, d'Espagne, d'Italie, de Pologne et de Slovénie. Le bataillon sera commandé par le Canada qui enverra en Lettonie 455 soldats. Les premiers militaires canadiens débarqueront en mai et le bataillon sera formé définitivement en juillet-août.

