Sénateur russe: Macron évoque le Frexit pour empiéter sur l’électorat de Le Pen

Frantz Klintsevitch, premier vice-Président de la commission de la Défense au Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), a commenté les propos d'Emmanuel Macron qui avait déclaré dans une interview accordée à la BBC que si l'Union européenne ne se réformait pas, elle courait le risque d'un Frexit.

« Il y a des problèmes au sein de l'Union européenne et ces problèmes sont très graves. Mais il est peu probable que le sort du Royaume-Uni attende la France », a signalé le sénateur dans un entretien à Sputnik.

© AFP 2017 Eric Feferberg Macron brandit la menace d’un Frexit si l’UE ne se réforme pas

Évoquant l'éventualité de sortie de l'UE en l'absence de réformes, Macron « tente de gagner à sa cause une partie de l'électorat de sa rivale Marine Le Pen qui se prononce pour une rupture immédiate avec l'UE », estime le parlementaire.

Selon lui, jouer sur le terrain adverse est une méthode électorale largement utilisée et le dirigeant du mouvement En marche ! ne fait pas preuve d'originalité sur ce point.

« Après les élections, toutes les promesses seront oubliées et une seule chose restera, à savoir les intérêts du capital financier international dont M. Macron est un représentant », a conclu M. Klintsevitch.



