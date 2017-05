Maison-Blanche: des négociations entre Trump et Kim Jong-un peu probables

© Sputnik. Ilya Pitalev La Corée du Nord termine les essais de son missile à moyenne portée

Des pourparlers directs entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un sont peu probables actuellement, et ne pourront avoir lieu que si le dirigeant nord-coréen abandonne son programme nucléaire, a déclaré lundi le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Reince Priebus.

En direct durant une émission sur la chaîne américaine CBS, l'animatrice a demandé au représentant de la Maison-Blanche s'il était possible de voir le président américain Donald Trump et Kim Jong-un assis à la table des négociations.

« Non, je ne pense pas maintenant. Surtout si Kim Jong-un ne veut pas abandonner les armes qu'il a cachées à travers tout le pays et ses programmes nucléaire et balistique », a répondu M. Priebus.

Dans le même temps, il a souligné qu'il faut « beaucoup négocier avec les dirigeants régionaux et mondiaux afin de maintenir la situation sous contrôle ».

