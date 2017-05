Frappes en Syrie: Trump raconte ses doutes en appuyant sur le bouton

Le Président américain Donald Trump a reconnu dans une interview à la chaîne CBS que la décision d'envoyer 59 missiles Tomahawks sur la Syrie avait été difficile à prendre, car elle risquait d'entraîner la mort d'innocents.

« C'est une décision très difficile à prendre, car des vies humaines sont en question », a-t-il déclaré aux journalistes, commentant son ordre de tirer 59 missiles de type de Tomahawk sur une base syrienne.

« Vous tuez des gens. Et vous pouvez ne pas tuer les bonnes personnes et vous voilà avec encore une tragédie sur les mains », a ajouté Donald Trump.

« Ce genre de décisions est extrêmement difficile à prendre. Je le déteste, mais l'affaire doit être faite », a conclu l'hôte de la Maison-Blanche.

En avril, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe ciblée contre la base aérienne syrienne de Shayrat. Vendredi 7 avril au matin, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, croisant en Méditerranée, faisant selon la partie syrienne des victimes aussi bien parmi les militaires que parmi les civils, dont quatre enfants, et causant d'importantes destructions.

