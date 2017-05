Un poste de coordinateur de la lutte antiterroriste pourrait voir le jour à l'Otan

Sur fond de demande du Président américain Donald Trump de rendre plus efficace la lutte de l'Otan contre le terrorisme, l'Alliance atlantique se penche sur la possibilité de créer un poste de coordinateur de la lutte contre le terrorisme, écrit ce lundi le quotidien Wall Street Journal.

Selon la source, les représentants des pays de l'Alliance examineront officiellement la mise en place de ce nouveau poste ainsi que d'autres propositions lors de la rencontre fixée au 5 mai. Ceci étant dit, la discussion d'une série de propositions est déjà en cours. Ainsi, les délégations britannique, française et turque ont déjà échangé des documents.

Se référant à des sources diplomatiques, le journal indique que l'Otan n'envisage pas de créer un département à part dédié à la lutte contre le terrorisme. Au poste de coordinateur sera nommé un fonctionnaire de l'Alliance. Sorin Ducaru, secrétaire général adjoint pour les défis de sécurité émergents, est pressenti pour ce poste.

Le Président américain Donald Trump avait critiqué à plusieurs reprises les membres de l'Otan pour ne pas dépenser suffisamment pour leur Défense. Intervenant devant le Congrès, il a exprimé son soutien à l'Alliance, mais a exigé que cette dernière remplisse ses engagements.

Il avait en outre évoqué sur son compte Twitter que l'Allemagne devait à l'Otan et aux États-Unis d'importantes sommes pour la garantie de sa sécurité. Dans le cadre de sa campagne électorale, Trump avait promis d'exiger l'amélioration de l'Alliance. Mercredi, le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson avait déclaré aux journalistes qu'il envisageait d'exiger l'augmentation de l'efficacité de l'Alliance en matière de lutte contre le terrorisme.

