Un touriste trouve la mort en faisant un selfie sur une autoroute allemande

Un touriste écossais est mort dans la commune allemande de Gudow, en essayant de se prendre en selfie sur une autoroute en pleine nuit, indique l'agence AP, citant des sources au sein de la police locale.

L'accident est survenu sur l'autoroute A24, à l'est de Hambourg. D'après la police, trois jeunes hommes voulaient traverser la route, mais se sont arrêtés au milieu pour prendre des photos.

Une voiture Audi A6 a renversé l'un d'entre eux, un Écossais de 22 ans. Un homme de 73 ans était au volant du véhicule. Les deux autres touristes ont eu besoin d'une aide médicale vu leur état de choc. La police n'exclut pas que les jeunes aient pu boire des boissons alcoolisées avant l'accident.

La famille de la victime a été informée de ce qui est survenu, indique la chaîne ITV. Le gouvernement est en contact avec les autorités locales, a précisé un représentant du ministère britannique des Affaires étrangères.

