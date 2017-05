Trump «honoré» de rencontrer Kim Jong-un «dans des circonstances favorables»

Interrogé par Bloomberg, Donald Trump n'a pas exclu une possible rencontre avec son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, tandis que le dossier nord-coréen a été un des principaux pour la sécurité nationale des États-Unis dans les 100 premiers jours de la présidence Trump:

« Si cela est pertinent pour moi de le rencontrer, je le ferai, je serai honoré de le faire », a-t-il déclaré.

Entre-temps, le chef d'État américain a ajouté que la plupart des hommes politiques occidentaux n'oseraient pas faire une déclaration de la sorte, mais qu'il rencontrerait M. Kim « si les circonstances sont favorables ».

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran à cause des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons sur un nouvel essai nucléaire de Pyongyang.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

