Trump appelle «à se préparer au pire» face à Pyongyang

© AFP 2017 NICHOLAS KAMM Trump met en garde contre un "conflit majeur" avec Pyongyang

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces dernières semaines, marquées par l'envoi du porte-avions USS Carl Vinson dans la région et le récent tir raté d'un missile balistique par le pays communiste. Dans un entretien accordé au journal Washington Examiner , le Président américain a reconnu que la Corée du Nord « pesait lourd sur ses épaules » et que les États-Unis devaient s'apprêter à « faire face au pire » en ce qui concerne le problème nord-coréen.

« Nous devons être prêts à faire ce que nous devons faire. Nous ne pouvons tolérer cela plus longtemps », a déclaré M. Trump.

Tout en reprochant à Kim Jong-un de proférer des menaces et de « dire des choses terribles », le Président américain a souligné qu'il avait demandé à son homologue chinois Xi Jinping d'utiliser son influence pour faire pression sur la Corée du Nord en vue de la pousser à mettre fin à ses essais nucléaires et à abandonner son programme balistique.

