Le Bureau ovale redonne des forces, selon le Président US

Alors que certains puisent leur force en admirant les beautés de la nature ou dans leurs relations personnelles, Donald Trump, actuel locataire de la Maison-Blanche, avoue que c'est l'énergie du Bureau ovale qui le revigore.

« Le Bureau ovale est un grand symbole. Quand vous appelez ici ou vous y donnez des rendez-vous, cela donne une force immense », a confié le Président américain lors d'une interview à la chaîne de télévision CBS.

D'ailleurs, selon M. Trump c'est cette énergie qui l'a aidé à baisser les prix « dérapant » du programme des chasseurs F-35. Ainsi, le chef d'État a estimé que rien d'autre que le Bureau ovale lui avait permis d'« économiser des milliards de dollars ».

De plus, le dirigeant américain a raconté l'histoire d'un homme d'affaires qui a pleuré dès qu'il a franchi la porte.

« J'ai demandé à un homme, qui dirige une grande entreprise, s'il avait déjà visité la Maison-Blanche. Il m'a dit qu'il y avait déjà été 51 fois. Alors, je lui ai posé la question s'il avait déjà été dans le Bureau ovale. Il m'a dit que non. Je l'ai donc invité. Lorsque l'homme a franchi le seuil, il a fondu en larmes. Notez que c'est un homme très dur qui a un bureau magnifique », a affirmé M. Trump.

Le Bureau ovale, tirant son nom de sa forme elliptique, est un bureau officiel destiné au Président des États-Unis dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Au fil des années, le Bureau ovale est devenu le lieu symbolisant le pouvoir du Président du pays.

