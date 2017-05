Le THAAD en Corée du Sud prêt à intercepter les missiles nord-coréens

Le bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud a atteint la capacité opérationnelle nécessaire pour protéger le pays contre la menace nord-coréenne, selon des officiels américains cité par l'agence Reuters.

Le 7 mars dernier, Washington et Séoul avaient annoncé l'arrivée en Corée du Sud des premiers éléments du THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) censé contrer une éventuelle agression de Pyongyang.

Œuvre du géant américain de l'armement Lockheed Martin, le bouclier antimissile THAAD permet d'atteindre des missiles de longue-portée se trouvant dans un rayon de 200 km et à une altitude de 150 km. Cela rend possible la destruction d'engins balistiques dans la phase terminale de vol.

Selon l'agence Reuters, le coût de construction du bouclier THAAD est estimé à près de 886 millions de dollars, soit un peu plus de 810 millions d'euros.

