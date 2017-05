Combien coûtera au Monténégro son adhésion à l'Otan?

Le Monténégro, pays en passe de devenir membre de l'Otan, versera annuellement 450 000 euros dans le budget de l'Alliance atlantique. Ainsi, l'adhésion coûtera 0,72 euro par an à chaque citoyen de ce pays des Balkans.

« Ce sont les seuls moyens que le Monténégro est obligé de débloquer pour les besoins de l'Otan », indique le ministère monténégrin de la Défense dans un communiqué.

© AFP 2017 Savo Prelevic Monténégro: la bataille pour et contre l’Otan continue

Et d'ajouter que le montant en question, qui représente 0,027 % du budget annuel de l'organisation, était tout à fait acceptable et réel pour le pays, d'autant plus qu'il s'agit « d'investissements dans l'avenir du pays, […] notamment dans sa sécurité et modernisation ».

Quant aux exigences de l'Otan que les dépenses pour la défense constituent 2 % du PIB national, ce niveau sera atteint à l'horizon 2024. « Les moyens seront investis exclusivement dans le système de défense monténégrin », explique le ministère. Cette année, le budget de la défense de ce pays est de 45 millions d'euros.

Cette déclaration du ministère va à l'encontre des propos du député d'opposition Milan Knezevic. Selon ce dernier, la Défense monténégrine désinforme exprès sa population et l'adhésion à l'Otan coûtera au pays quelque 70 millions d'euros par an.

« Je répète aux citoyens du Monténégro. La seule réalité est que l'adhésion à l'Otan coûtera 2 % du PIB, soit 70 millions d'euros par an et c'est incontestable », a assuré M. Knezevic.

Selon ce dernier, ceci se répercutera sur le budget d'autres ministères, dont celui du Travail, des Finances et de l'Enseignement.

Peuplé par 620 000 habitants, le Monténégro est la plus petite des républiques de l'ex-Yougoslavie. En 2017, les recettes de l'État sont évaluées à 1,551 milliard d'euros, quant aux dépenses, elles sont de 1,785 milliard d'euros. Le 28 avril, le parlement du pays a ratifié les documents nécessaires à l'adhésion à l'Alliance atlantique.

