Washington testerait son missile balistique Minuteman le 3 mai

Les Forces armées américaines s'apprêtent à effectuer un nouveau tir d'essai de leur missile balistique intercontinental Minuteman III ce mercredi 3 mai, rapporte Fox News, se référant à des sources officielles.

Le nouveau test intervient une semaine après un essai similaire et dans la foulée d'une série d'actions entreprises par la Corée du Nord, est-il précisé.

Le tir précédent remonte au 26 avril. Il avait alors été effectué depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie. Le missile a réussi à parcourir plus de 6 700 kilomètres et à atteindre un polygone des îles Marshall.

© AP Photo/ Kiichiro Sato Trump fustige la politique d'«agression» de la Corée du Nord

Les sources de Fox News assurent que les deux tirs d'essai avaient été programmés de longue date.

Le Minuteman III est capable de couvrir une distance de 12 000 kilomètres. Au total, les États-Unis disposent de 450 missiles de ce type déployés dans des bases du Wyoming, du Dakota du Nord et du Montana.

Les tensions autour de la péninsule de Corée se sont accentuées au cours de ces derniers mois suite aux tests de missiles procédés par Pyongyang. Les États-Unis déclarent ne pas exclure une option militaire, annonçant toutefois se concentrer sur des pressions économiques sur Pyongyang.

