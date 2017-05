Après la découverte d’un sac explosif, des forces spéciales patrouillent Odessa

Un sac avec des explosifs a été retrouvé ce 1er mai non loin de la Maison des syndicats la veille de la commémoration de la tragédie d'Odessa. Des membres des forces de l'ordre ont été appelés en renfort pour assurer la sécurité dans la ville, indique une source policière.

« Six groupes supplémentaires sont arrivés aujourd'hui à Odessa. Ils vont patrouiller les rues à pied. Les patrouilles en voitures travaillent en régime renforcé », a déclaré Igor Babich, chef du département de la police nationale de l'Ukraine.

Selon lui, des groupes tactiques vont également veiller à la sécurité de la ville.

« Leur mission est la sécurité sur le terrain, la prévention de provocations ainsi que l'interaction avec les habitants », a-t-il ajouté.

Le 2 mai 2014, 48 membres et partisans du mouvement ukrainien Antimaїdan ont trouvé la mort dans un incendie criminel à Odessa après s'être réfugiés dans la Maison des syndicats dans le sillage de leur confrontation avec les manifestants pro-européens. 42 personnes sont mortes d'asphyxie au monoxyde de carbone ou en sautant du bâtiment en flammes, alors que les six autres avaient été tuées dans des affrontements. Plus de 250 personnes ont été blessées dans la tragédie.

