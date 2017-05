L'invitation de la discorde du Président philippin aux USA entourée de réprobations

© AFP 2017 TED ALJIBE Duterte menace les terroristes de les «manger» avec du vinaigre et du sel

Le département d'État et le Conseil de sécurité nationale (NSC) sont perplexes vis-à-vis de la décision du locataire de la Maison-Blanche d'inviter son homologue philippin Rodrigo Duterte aux États-Unis, souligne le New York Times. Or, tandis que la Maison-Blanche s'apprête à se confronter à une vague de critiques, y compris de la part des organisations des droits de l'homme, le Président philippin n'a pas confirmé sa visite aux États-Unis à cause de son emploi du temps chargé.

« Je suis très occupé, c'est pourquoi je ne peux pas vous faire de promesses. Je dois me rendre en Russie et en Israël », a déclaré M. Duterte, cité par l'agence AP.

Donald Trump l'a invité à Washington lors d'une conversation téléphonique, au cours de laquelle ils ont également discuté de la lutte contre la drogue aux Philippines et des relations entre les deux pays. À cet égard, le journal South China Morning Post a noté que Trump avait déjà invité le Président des Philippines en décembre, dans un contexte de relations bilatérales précaires.

En fait, les Philippines sont un des principaux alliés des États-Unis en Asie, tandis que la politique asiatique de la Maison-Blanche est pleine d'incertitudes. Le professeur en relations internationales à l'Université d'État de Moscou Alexeï Fenenko ne met pas en doute le soutien inconditionnel des Philippines aux États-Unis :

« La tâche des États-Unis consiste à construire un périmètre de dissuasion de la Chine. Concrètement, s'il s'agira des Philippines, du Vietnam ou du Japon, ce ne sont que des détails. En outre, les Américains ne veulent bien évidemment pas d'une grande guerre entre les Philippines et la Chine en mer de Chine méridionale, et ainsi n'exercent pas de pression sur les Philippines en la matière ».

Si les États-Unis décident de faire pression, fortement, la situation peut conduire à une guerre, explique à Sputnik l'universitaire, et il n'est pas certain que les alliés des États-Unis la gagnent.

« À quoi bon pour les Américains souhaiter la défaite des Philippines et la destruction de la marine philippine par la Chine ? Les États-Unis croient que les Philippines ne sont pas assez fortes pour cela. Quant à Pékin, il comprend qu'il n'est pas capable de placer ces derniers sous son contrôle. »

Rodrigo Duterte a été fortement critiqué par les militants des droits de l'homme pour sa lutte anti-drogue aux Philippines. Selon le directeur de l'ONG Human Rights Watch en Asie, John Sephton, en soutenant la guerre sanglante contre la drogue de Duterte, Trump serait maintenant « moralement complice des éventuels meurtres ».

