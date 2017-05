Washington alerte sur le risque de nouveaux attentats en Europe

Le département d'État américain a publié lundi un avertissement dans lequel il évoque le risque d'attentats terroristes en Europe au cours des quatre mois à venir.

« Le département d'État prévient les citoyens américains du risque d'attaques terroristes dans l'ensemble de l'Europe. Cet avertissement expire le 1er septembre 2017 », précise le document.

« Les derniers attentats en date largement connus, en France, en Russie, en Suède et au Royaume-Uni ont montré que Daech, Al-Qaïda et [des groupes terroristes] liés ont la possibilité de programmer et d'exécuter des attaques terroristes en Europe », est-il indiqué.

© REUTERS/ Toby Melville Des attentats pourraient frapper Londres prochainement

Et de rappeler que des sympathisants terroristes ou des extrémistes auto-radicalisés pouvaient perpétrer des attaques sans prévenir.

Ces dernières semaines ont été marquées par une série d'événements dramatiques, dont l'attentat des Champs-Élysées, l'explosion terroriste dans le métro de Saint-Pétersbourg et des attaques aux véhicules-bélier au Royaume-Uni et en Suède.

