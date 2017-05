De quoi Poutine et Trump parleront-ils au téléphone ce mardi?

Selon le calendrier d'activités du Président américain, publié par le service de presse de la Maison-Blanche, M. Trump est censé s'entretenir au téléphone aujourd'hui même, à 18h30 (12h30 heure de Washington), avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a confirmé cette information.

Mais quel sera le sujet de leur conversation? Selon un haut responsable américain qui a préféré garder l'anonymat, les dirigeants russe et américain discuteront probablement du conflit syrien, annonce l'agence Reuters.

Ce sera la troisième conversation téléphonique entre les deux Présidents depuis l'investiture de Donald Trump.

Leur premier entretien téléphonique a eu lieu fin janvier. Les dirigeants ont alors abordé les sujets de la lutte contre le terrorisme, du conflit syrien et de la situation en Ukraine et ont échangés leurs vues sur les grandes questions touchant les relations bilatérales entre leurs pays.

Lors de leur deuxième conversation, début avril, le Président américain a présenté à son homologue russe ses profondes condoléances suite à l'attentat à Saint-Pétersbourg du 3 avril.

