Le système US THAAD désormais opérationnel en Corée du Sud

Des militaires américains ont confirmé l'information voulant que le système antimissile américain déployé en Corée du Sud était prêt à intercepter des missiles nord-coréens. Le porte-parole du contingent des États-Unis en Corée du Sud Rob Manning apporte des éclaircissements à ce sujet à Sputnik.

« Les forces des États-Unis en Corée confirment que le système THAAD est opérationnel et a la capacité d'intercepter les missiles nord-coréens et de défendre la Corée du Sud », a-t-il dit.

© Photo. US Missile Defense Agency Le THAAD en Corée du Sud prêt à intercepter les missiles nord-coréens

Selon les médias sud-coréens, la batterie THAAD en Corée du Sud comprendra de quatre à neuf unités de tir de huit missiles chacune, bien que des données officielles à ce sujet n'aient pas été publiées. Les missiles du système THAAD sont conçus pour intercepter et détruire des missiles balistiques alors qu'ils sont encore à l'extérieur de l'atmosphère ou qu'ils viennent d'y entrer, durant leur dernière phase de vol.

