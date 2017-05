Le Sénat US ne prévoit pas de nouvelles sanctions antirusses, mais…

© Sputnik. Alexander Kondratyuk La Russie connaît un essor de l’agriculture en dépit des sanctions

Non, les sénateurs américains n'envisagent pas d'élaborer de projets de loi imposant de nouvelles sanctions contre la Russie, a déclaré Bob Corker, président républicain de la commission des Affaires étrangères du Sénat.

Cependant, les sanctions seront remplacées par d'autres mesures restrictives visant à faire face à la désormais fameuse mais toujours aussi soi-disant influence russe en Europe de l'Est, selon le journal Politico.

« Nous travaillons sur un projet qui aidera à faire face à la Russie et à tout ce qu'elle fait en Europe », a expliqué Bob Corker cité par le Politico.

En outre, le Sénat annonce son intention d'élaborer un projet de loi portant sur les sanctions contre l'Iran.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »