Daech massacre dix militaires en Irak

Dix militaires irakiens ont été tués et six autres blessés lors d'une attaque des terroristes de Daech à Ratba, une localité de la province d'Al-Anbar, qui s'est déroulée ce mardi 2 mai, annonce l'AFP, citant une source proche du dossier.

​

© AP Photo/ Marko Drobnjakovic La Maison-Blanche ne contrôlera plus le nombre de soldats US déployés en Syrie et Irak

La situation en Irak reste toujours tendue à cause des affrontements avec les djihadistes du groupe terroriste Daech contrôlant une partie du pays. Les terroristes commettent des attaques visant souvent des civils.

Entre 2014 et 2015, les extrémistes se sont emparés d'une grande partie de la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Pourtant, ces derniers temps, les soldats de l'armée irakienne sont parvenus à reprendre le contrôle de plusieurs localités. Les terroristes de Daech sont surtout présents dans certaines provinces se trouvant à la frontière avec la Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »