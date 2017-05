La Suisse redoute des attentats terroristes sur son territoire

© AFP 2017 DENIS CHARLET Nombre record de migrants disparus en Suisse

La menace terroriste reste « au niveau supérieur » en Suisse, estime le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dans un rapport cité mardi par l'agence Reuters.

« La menace terroriste la plus plausible émane toujours des filières djihadistes, et de nouvelles attaques sont à attendre », a indiqué le SRC.

Le Service déclare que des assaillants individuels ou de petits groupes de terroristes inspirés par Daech pourraient commettre des attaques en Suisse ou utiliser le territoire suisse en tant que base arrière pour préparer d'autres attentats ailleurs.

© Flickr/ Cameron Gmehlin La menace terroriste augmente en Suisse

Les employés du SRC affirment en outre avoir identifié plus de 500 individus « ayant relation » avec la Suisse et qui utilisaient les réseaux sociaux pour diffuser de la propagande djihadiste. Toujours selon le rapport, les terroristes pourraient intensifier leur « combat agressif pour la survie du califat par tous les moyens à leur disposition ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »