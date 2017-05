Des vandales attaquent le consulat turc à Zurich et appellent à tuer Erdogan

Des vandales ont lancé des bouteilles de peinture sur le bâtiment du Consulat général de Turquie dans la ville suisse de Zurich, indique mardi 2 mai le quotidien turc Hürriyet Daily News. La consule de Turquie à Zurich, Asiye Nurcan İpekçi, a indiqué que la police locale avait pris des mesures et coopérait avec les autorités du Consulat.

Zurich, le consulat de la Turquie attaqué à la peinture en solidarité avec les combattants et combattantes Kurdes. pic.twitter.com/TzRcjMLf1q — Le Journal Kurde (@journal_kurde3) 2 mai 2017

Il est précisé que des appels à assassiner le président turc Recep Tayyip Erdoğan ont été trouvés sur les murs des bâtiments voisins ainsi que sur l'arrêt de bus situé près de l'ambassade. L'incident est survenu lors de la Fête du travail, le 1er mai, jour chômé en Turquie. Cette journée-là, seul le personnel de sécurité était dans le bâtiment.

La consule général de la République turque à Zurich a déclaré que l'attaque contre le Consulat avait été menée par 60 inconnus masqués, ajoutant que la situation était désormais sous contrôle et qu'il n'y avait rien à craindre.

« À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle », a rassuré la diplomate.

À la veille du référendum sur la révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs présidentiels en Turquie, une manifestation avait eu lieu dans le centre de la capitale Suisse. Les manifestants brandissaient une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Kill Erdoğan » (Tuer Erdoğan) avec la photo d'un fusil pointé sur sa tête.

Dans le contexte du référendum turc du 16 avril — au cours duquel une faible majorité de Turcs a soutenu l'élargissement des pouvoirs présidentiels de Recep Tayyip Erdogan — et des persécutions régulières contre l'opposition dans le pays, on entend de plus en plus souvent au sein de l'UE des propos sur la nécessité de suspendre les négociations sur l'adhésion d'Ankara. La position officielle de Bruxelles reste pourtant inchangée, et le processus se poursuit de manière formelle.

