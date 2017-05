Daech mène une nouvelle attaque chimique à Mossoul

Dimanche soir, les terroristes de Daech ont perpétré une nouvelle attaque chimique contre l'armée irakienne et les civils, a annoncé à Sputnik une source renseignée.

Des bombes au gaz moutarde ont été lancées sur le quartier d'Al-Thawra, dans le sud-ouest de Mossoul. Comme le précise l'interlocuteur de l'agence, deux personnes ont été intoxiquées. Une des victimes, Mirwan, a été transportée d'urgence à l'hôpital d'Irbil (Kurdistan irakien).

Il s'agit de la huitième attaque chimique perpétrée par les terroristes qui cherchent à empêcher les civils de quitter les quartiers contrôlés par Daech pour rejoindre ceux repris par l'armée. Avec ces attaques, les djihadistes tentent en outre d'entraver la progression de l'armée irakienne.

© AP Photo/ Felipe Dana Daech lance une attaque chimique contre l'armée et les civils à Mossoul, 80 blessés

L'attaque aux substances chimiques précédente remonte au 22 avril dernier.

La ville de Mossoul est en passe d'être reprise par les troupes irakiennes. Comme l'assurent des sources militaires locales, lancée en octobre dernier, l'offensive visant à déloger les terroristes de Daech de cette ville irakienne devrait être achevée d'ici fin mai.

