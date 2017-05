Kate Middleton seins nus: Closer et La Provence au tribunal

Mardi, Laurence Pieau, directrice de la rédaction de Closer, Ernesto Mauri, président du groupe de presse Mondadori, propriétaire du titre, et Cyril Moreau et Dominique Jacovides, deux photographes d'une agence parisienne soupçonnés d'avoir pris des photos « topless » de Kate Middleton, devront répondre à des accusations d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de complicité.

La police avait établi la présence des deux photographes dans les environs du château le 6 septembre 2012. Tous deux ont nié avoir pris les photos. Closer s'est, pour sa part, refusé à dénoncer son photographe.

© AP Photo/ Matt Dunham Des journalistes français devant la justice pour des photos de Kate Middleton nue

Sur les images prises au téléobjectif, le couple princier était en train de prendre un bain de soleil sur la terrasse d'un luxueux domaine du Luberon, le château d'Autet, propriété du vicomte Linley, neveu de la reine d'Angleterre.

Toujours selon l'AFP, une semaine avant Closer, le 7 septembre 2012, le quotidien régional La Provence avait publié des clichés de la duchesse de Cambridge en maillot de bain pris au même moment que ceux de Closer, le 6 septembre, mais sous un autre angle.

Pour ces photos seront jugés mardi Marc Auburtin, alors directeur de publication de La Provence, et une photographe du quotidien, Valérie Suau. Le journal a toujours démenti que celle-ci soit l'auteur des clichés.

