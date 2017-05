Ankara dévoile l’agenda de la rencontre Poutine-Erdogan à Astana

Il a souligné que le cessez-le-feu serait au cœur des pourparlers entre les chefs d'État, tout comme les questions de déminage et celles des prisonniers.

« Les Présidents discuteront, entre autres, du renforcement du cessez-le-feu, la situation relatives aux prisonniers et les problèmes de déminage. Nous avons beaucoup d'idées et nous sommes prêts à les fixer sur le papier », a-t-il annoncé.

Une réunion internationale sur la Syrie regroupant les pays-garants du cessez-le-feu, la Russie, la Turquie et l'Iran, avec la participation de l'Onu et des représentants de la délégation du gouvernement syrien et de l'opposition armée, se tiendra à Astana les 3-5 mai.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».