Kaczynski=Poutine? Varsovie s’insurge face aux propos de Macron

Le ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne qualifie « d'inadmissibles » les propos d'Emmanuel Macron, qui a comparé le Président russe Vladimir Poutine au président du parti polonais au pouvoir PiS Jaroslaw Kaczynski.

Le candidat à la présidence française a en effet déclaré que MM. Poutine et Kaczynski étaient des alliés de sa rivale Marine Le Pen dans la course pour le siège présidentiel.

« C'est avec tristesse qu'une fois de plus le candidat à la présidentielle française, Emmanuel Macron, utilise des comparaisons et des raccourcis intellectuels inadmissibles, qui conduisent vers l'erreur l'opinion publique; le gouvernement polonais n'est pas un allié de Marine Le Pen », indique le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Celui qui connaît l'histoire et la situation politique intérieure en Pologne n'a pas le droit d'accuser les Polonais d'avoir des sympathies pour la Russie impériale », ajoute le texte.

L'allusion à une alliance entre Mme Le Pen et le chef du PiS serait une manipulation, selon le ministère.

