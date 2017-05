Délit de fuite inattendu: une mamie japonaise fonce dans un hôpital, blessant 13 personnes

Le véhicule d'une Japonaise âgée de 70 ans a traversé la baie-vitrée d'un hôpital dans la préfecture d'Oita, située sur l'île de Kyushu, indique la chaîne de télévision NHK. 13 personnes ont été blessées.

Une voiture légère a foncé dans la salle d'attente de l'hôpital à travers les portes vitrées. Les causes de l'accident sont encore à préciser.

Ces derniers temps, le Japon attache une attention particulière aux délits de fuite des conducteurs âgés. En février, un accident similaire, où un véhicule avait traversé le rez-de-chaussée d'une pharmacie, avait fait un mort et trois blessés. À cause d'une baisse de la vigilance, les retraités au volant tendent souvent à confondre le frein et l'accélérateur.

