Poutine: en Russie, la police est moins dure avec les manifestants qu'en Europe

Les forces de l'ordre russes agissent d'une manière "plus libérale" lors des actions de protestations que leurs collègues européens, estime le chef du Kremlin Vladimir Poutine.

© Sputnik. Ilya Pitalev 800 interpellations suite à une manifestation non-autorisée à Moscou

Le Président russe a ainsi rejeté les critiques occidentales concernant les actions des policiers lors de récentes manifestations non autorisées en Russie, tout en rappelant que les protestataires européens sont souvent dispersés à coup de gaz lacrymogènes et de matraques.

"Nos forces de l'ordre et nos institutions juridiques agissent en conformité avec la loi en vigueur, et elles continueront de le faire", a déclaré le chef d'Etat russe à l'issue de négociations avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »