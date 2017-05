Ukraine: la police arrête un groupe soupçonné de préparer un attentat à Odessa

Le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a interpellé dans la ville d'Odessa un groupe soupçonné de préparer « des attentats, des sabotages et des provocations », a fait savoir le service de presse de cette structure de sécurité.

« Les employés du SBU mènent à Odessa des opérations de prévention d'attentats terroristes pendant les fêtes du mois de mai et pendant l'anniversaire de la tragédie du 2 mai 2014. Les services spéciaux et le détachement Alpha ont interpellé un groupe d'habitants locaux qui sont à bon droit soupçonnés de préparation d'attentats, de sabotages et de provocations », indique la source dans un communiqué.

Ceci étant dit, le SBU ne précise pas le nombre de membres de ce groupe.

Rappelons que le 1er mai, un sac comportant des substances explosives avait été découvert à Odessa.

© RIA Novosti. Anton Kruglov Tragédie d’Odessa: Poutine rappelle que les coupables n'ont toujours pas été punis

Mardi, cette ville ukrainienne accueille des manifestations commémoratives dédiées au troisième anniversaire de la tragédie survenue le 2 mai 2014. Des heurts opposant des fans de football, des partisans de l'EuroMaïdan (nom donné aux actions de protestation qui ont abouti au changement de pouvoir en Ukraine) et les anti-Maïdan avaient alors éclaté. En conséquence, 48 personnes avaient été tuées par des personnes radicalisées: six dans les affrontements près de la place Gretcheskaïa et 42 dans l'incendie criminel de la Maison des Syndicats, déclenché par des nationalistes.

