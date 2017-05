L’UE promet d’accueillir l’Irlande unifiée

Les dirigeants européens ont promis samedi d'accueillir l'Irlande du Nord au sein de l'UE si elle organisait un référendum sur sa réunification avec la République d'Irlande.

Lors d'un sommet censé arrêter les positions de négociation des 27 États membres sur les négociations avec la Grande-Bretagne, au moment où cette dernière quitte le bloc, le Premier ministre irlandais, Enda Kenny, a demandé à ses collègues de reconnaître que l'Irlande du Nord, tout comme l'Allemagne de l'Est en 1990, entrerait automatiquement dans l'UE en cas d'unification avec un de ses États membres.

Pour se réunifier puis entrer au sein de l'UE, l'Irlande devra organiser un référendum (dont la possibilité est prévue par l'accord de Belfast, ou accord de paix pour l'Irlande du Nord de 1998, qui a mis fin aux violences dans cette région) sur le retrait de la Grande-Bretagne, initiatrice du Brexit, et sur la réunification des deux Irlandes.

© AFP 2017 Andy Buchanan L'Écosse revendique le droit à l'auto-détermination en cas de Brexit dur

Auparavant, Bruxelles a soutenu l'idée d'admettre l'Écosse à l'UE, si elle décidait de se retirer du Royaume-Uni. La presse britannique a également condamné les plans de l'UE d'accorder à l'Espagne, qui revendique la souveraineté sur Gibraltar, le droit de veto sur l'application à la petite enclave britannique de n'importe quel futur accord de libre-échange UE-Royaume-Uni.

