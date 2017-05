Tunisie: les terroristes peuvent profiter des troubles dans le sud du pays

Les « protestations sociales » durent depuis près de trois semaines dans le sud de la Tunisie. Les manifestants exigent que le gouvernement remplisse ses engagements. Or, comme le juge l'adjoint au président du parlement tunisien, Lotfi Al-Nabli, ces troubles peuvent créer un terrain fertile aux terroristes.

« Les protestataires ne prennent pas en compte la situation complexe dans le pays. Quant à leurs actions, elles freinent le développement de la région. Leurs revendications et prétentions sont infondées. La Tunisie est un pays uni et les richesses pétrolières de Tataouine [sud-est de la Tunisie, ndlr] appartiennent au pays. L'aspiration des habitants de reverser 70 % des recettes pétrolières dans le budget local met en péril l'unité nationale du pays ».

Le parlementaire précise que « la situation torpille la sécurité et la stabilité dans le sud de la Tunisie. Les terroristes peuvent en profiter et pénétrer dans le pays via sa frontière orientale ».

Al-Nabli a en outre démenti les informations parues dans certains médias et selon lesquelles l'extraction du pétrole aurait été revue à la baisse suite aux protestations. « L'extraction n'a pas cessé, le gouvernement assure la sécurité des sites de l'infrastructure pétrolière ».

Depuis le 11 avril, la ville de Tataouine connaît une grève générale. Les habitants locaux exigent la redistribution des recettes de la vente du pétrole extrait dans cette zone.

