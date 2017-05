Le Président moldave refuse de concilier le Jour de la Victoire et la Fête de l’Europe

Le Président de la République de Moldavie, Igor Dodon, ne signera pas la loi sur la célébration de la « Journée de l'Europe » en même temps que celle du Jour de la Victoire, c'est-à-dire le 9 mai. Une déclaration en réponse aux propos d'Andrian Candu, présidente du Parlement moldave, qui avait auparavant indiqué que « le Président est obligé de signer la loi sur la déclaration du 9 mai comme non seulement le Jour de la Victoire, mais aussi la Journée de l'Europe ».

« Indépendamment de ce que veut la majorité parlementaire d'européistes, le 9 mai restera en Moldavie le Jour de la Victoire, nous nous souvenons, nous sommes fiers », a souligné Igor Dodon.

Le Parlement de Moldavie a approuvé le 28 avril dernier en deuxième lecture le projet de loi sur la célébration conjointe le 9 mai du Jour de la Victoire et de la Journée de l'Europe, en dépit du fait que le Parti socialiste et le Parti communiste aient quitté l'hémicycle en signe de protestation. Les modifications impliquent des changements au Code du travail moldave, les vacances, les anniversaires et les jours de congé. 56 députés sur 101 ont voté pour.

