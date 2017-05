Un conseiller militaire russe tué en Syrie

Un conseiller militaire russe a été tué en Syrie alors qu'il se trouvait au sein d’une unité de l’armée syrienne prise pour cible par un sniper terroriste, a annoncé le ministère russe de la Défense.

« Suite au pilonnage d'une une unité des troupes armées syriennes, le conseiller russe, le lieutenant-colonel Alexeï Bouctchelnikov, a été tué. Alexeï Bouctchelnikov était en Syrie au sein d'un groupe de conseillers militaires russes et avait pour mission de former des unités d'artillerie », informe le département militaire.

© Photo. Ministère russe de la Défense Un militaire russe tué en Syrie lors d'une tentative de stopper une percée terroriste

Lors d'un entraînement, l'unité a essuyé des tirs d'un sniper terroriste et le lieutenant-colonel a été mortellement blessé, est-il précisé.

Le militaire russe a été décoré à titre posthume.

