Poutine appelle Trump à apaiser les tensions sur la péninsule coréenne

Le dirigeant russe Vladimir Poutine et son homologue américain ont discuté de plusieurs sujets au cours d'une conversation téléphonique mardi soir, dont les principaux sont la lutte antiterroriste et l'atmosphère tendue sur la péninsule coréenne. Sur fond de tensions actuelles autour du dossier nord-coréen, M. Poutine a pointé la nécessité de les traiter avec modération.

« Vladimir Poutine a appelé à la retenue et à l'apaisement des tensions », est-il dit dans un communiqué du service de presse du Kremlin.

Les chefs d'État sont néanmoins convenus d'établir une coopération en l'espèce axée sur le règlement de ce problème complexe.

Lutte contre le terrorisme

Les deux Présidents ont en outre évoqué la nécessité de coordonner les actions dans le cadre de la lutte antiterroriste.

« Un accent a été mis sur la perspective de coordination des actions de la Russie et des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme international dans le contexte de la crise syrienne », est-il indiqué.

Et d'ajouter que les deux parties étaient tombées d'accord sur une intensification du dialogue au niveau des chefs de la diplomatie afin de rendre le cessez-le-feu en vigueur en Syrie stable et contrôlable. Le but est de créer les prémisses d'un processus de règlement.

D'ailleurs, MM. Poutine et Trump se sont mis d'accord au sujet de la tenue d'un tête-à-tête dans le cadre du sommet de G20 qui se tiendra les 7 et 8 juillet à Hambourg.

Il s'agit de la troisième conversation téléphonique entre les deux Présidents depuis l'investiture de Donald Trump. Leur premier entretien téléphonique avait eu lieu fin janvier. Les dirigeants avaient alors abordé les sujets de la lutte contre le terrorisme, du conflit syrien et de la situation en Ukraine et échangé leurs vues sur les grandes questions touchant les relations bilatérales entre leurs pays.

Lors de leur deuxième conversation, début avril, le Président américain avait présenté à son homologue russe ses profondes condoléances suite à l'attentat à Saint-Pétersbourg du 3 avril.

