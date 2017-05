L’entretien entre Poutine et Trump pourrait déboucher sur des actions conjointes en Syrie

Le président de la commission de la défense et de la sécurité au Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Viktor Ozerov est d'avis que la Russie et les États-Unis pourraient aboutir à un accord sur une coordination des efforts dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. Son estimation se base sur les résultats de l'entretien téléphonique entre les dirigeants des deux pays.

Mardi, le Président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Selon l'information du Kremlin, les deux dirigeants ont mis l'accent sur la lutte contre le terrorisme dans le contexte de la Syrie. MM. Poutine et Trump ont convenu notamment d'intensifier « le dialogue entre les chefs de la diplomatie des deux pays afin de trouver des solutions permettant de renforcer le régime de cessez-le-feu et de le rendre stable et contrôlé ».

« Je suis sûr que ce dialogue ne se limitera pas au seul mémorandum (sur la prévention des incidents aériens en Syrie, ndlr). Je pense que les efforts seront conjugués dans la lutte contre le terrorisme en Syrie et qu'il y aura des actions concertées dans cette direction », a déclaré M. Ozerov à Sputnik.



