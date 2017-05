Coup de fil Trump-Poutine: de quoi ont-il parlé pendant 30 min?

Selon le Wall Street Journal (WSJ), les Présidents Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté mardi du règlement du conflit en Syrie et se sont prononcés en faveur d'une rencontre dans le cadre du sommet du G20 à Hambourg les 7 et 8 juillet prochain.

« La conversation téléphonique a duré environ 30 minutes, elle a été initiée par Poutine », indique le WSJ se référant à un fonctionnaire qui a noté que l'entretien n'avait pas abouti à une percée.

© AP Photo/ Andrew Harnik L’entretien entre Poutine et Trump pourrait déboucher sur des actions conjointes en Syrie

Le service de presse du Kremlin avait annoncé précédemment que les Présidents russe et américain « s'étaient prononcés pour la poursuite de contacts par téléphones et en faveur de l'organisation d'une rencontre personnelle à l'occasion du sommet du G20 à Hambourg les 7 et 8 juillet ». Vladimir Poutine et Donald Trump ne se sont pas encore rencontrés personnellement, mais se sont entretenus plusieurs fois par téléphone.

