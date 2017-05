À Alep, les médecins russes reçoivent 200 patients par jour

Le détachement médical spécial russe poursuit son travail à Alep (Syrie), récemment libérée des terroristes. Les médecins y reçoivent jusqu'à 200 patients par jour, y compris ceux qui ont été blessés lors des hostilités et des pilonnages des terroristes.

Le plus souvent, les patients pâtissent de blessures dues aux explosions, selon les chirurgiens.

© Photo. VGTRK/Alexander Pushin Le conflit syrien vu par des photojournalistes russes 35

Le personnel de l'hôpital russe compte plus de 100 médecins spécialistes de grande classe et très expérimentés. Ils ont déjà travaillé dans des « points chauds », notamment en Syrie.

Les barrières linguistiques, s'il y en a, sont surmontées grâce au volontariat des étudiants de l'Institut de médecine.

Les médecins russes aident également leurs collègues syriens qui travaillent dans les hôpitaux d'Alep, en manque de spécialistes. Or, le nombre de patients ne cesse de croître. Il s'agit en premier lieu de réfugiés qui ont longtemps vécu dans une ville contrôlée par les terroristes et sans accès à l'aide médicale.

