L'heure est venue: Poutine et Trump prêts à s'entretenir en personne

Vladimir Poutine et Donald Trump sont prêts à s'entretenir en personne, et une éventuelle réunion pourrait avoir lieu à Hambourg, a déclaré Iouri Ouchakov, le conseiller du Président russe.

« Les deux Présidents ont jugé opportun d'organiser une rencontre bilatérale. La ville de Hambourg a été citée parmi les possibles lieux de réunion », a annoncé M. Ouchakov aux journalistes, à l'issue d'un entretien téléphonique entre les dirigeants russe et américain.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Moscou dément une éventuelle rencontre Poutine-Trump en mai

La Maison-Blanche a auparavant déclaré que MM. Trump et Poutine avaient eu une « très bonne conversation » téléphonique sur la Syrie, au cours de laquelle ils avaient abordé la question des zones de sécurité pour les civils.

Pour sa part, le Kremlin a indiqué que les deux dirigeants avaient souhaité intensifier le dialogue entre leurs ministres des Affaires étrangères en vue de trouver une issue à la crise syrienne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »