Un nouveau crédit de la Banque mondiale pour l’Ukraine

La Banque mondiale a octroyé à l'Ukraine un nouveau crédit d'un montant de 150 millions de dollars, selon un communiqué de presse de la banque.

© AP Photo/ Emilio Morenatti Le niveau de vie en Ukraine est au plus bas depuis 2007

L'argent est destiné à développer les PME exportatrices.

Kiev a un très grand potentiel, selon Satu Kahkonen, le directeur de la Banque mondiale pour l'Ukraine, la Biélorussie et Moldavie. Il existe cependant des obstacles non négligeables au développement des exportations, et notamment, les PME ont des difficultés d'accès à l'emprunt.

L'argent accordé par la Banque mondiale devrait être consacré à des projets en matière d'approvisionnement en eau ou énergie, de chauffage, de construction routière et de santé.

La banque envisageait auparavant d'accorder à l'Ukraine un emprunt selon une procédure accélérée, mais la décision a été reportée du 31 mars au 2 mai, car le FMI avait reporté à une date indéfinie l'octroi d'un nouveau crédit à Kiev d'un montant de près d'un million de dollars.

© Flickr/ European Parliament Un Ukrainien sur trois est prêt à fuir le pays

Selon des experts, l'Ukraine est un pays qui s'enfonce dans la corruption. Au cours de l'année dernière, le vice-président américain Joe Biden a appelé à maintes reprises le gouvernement ukrainien à envoyer un signal à la société et à la communauté internationale en « plaçant en détention au moins un fonctionnaire corrompu par an. Ne serait-ce qu'un seul. Mais ses demandes n'ont pas trouvé d'écho ». En 2016 également, l'Ukraine a été qualifiée de pays le plus corrompu d'Europe par le rapport de la Cour des comptes européennes (CCE). Dans le même temps, la Cour des comptes européenne a qualifié en 2016 l'Ukraine de pays le plus corrompu d'Europe, en dépit des dizaines de millions de dollars que l'UE, les USA, le Royaume-Uni et d'autres pays allouent à Kiev pour lutter contre la corruption.

