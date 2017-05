600.000 personnes ont fui leur foyer sur fond d'opération de Mossoul

© REUTERS/ Goran Tomasevic Des djihadistes déguisés exécutent une quinzaine de civils à Mossoul

L'offensive visant à repousser les djihadistes de Daech de la région irakienne de Ninive et de sa capitale, Mossoul, a contraint à l'exil 600 000 réfugiés, a annoncé le ministre irakien des Migrations et des Déplacés Jasim Muhammed al-Jaf.

Parmi ceux-ci, 425 000 personnes proviennent de la partie occidentale de Mossoul et 42 000 de Mossoul-Est. Les camps de réfugiés abritent actuellement environ 467 000 personnes, indique le ministre.

Contacté par l'agence Sputnik, l'envoyé du Haut-Commissariat de l'Onu aux réfugiés en Irak Seif al Tatusi a reconnu que la situation à Mossoul était « vraiment catastrophique ». Selon lui, les résidents locaux sont contraints de quitter leur domicile face à l'insuffisance de nourriture et de médicaments.

« Les gens se rendent dans les bureaux de police depuis lesquels ils sont envoyés au centre de répartition des réfugiés dans la ville de Hamam al-Alil au sud de Mossoul. Après avoir passé des contrôlés de sécurité, ils sont répartis dans les différents camps », explique l'interlocuteur de l'agence.

À l'heure actuelle, le Haut-Commissariat aux réfugiés œuvre pour mettre en place un 12e camp pour les réfugiés de Mossoul, a fait savoir M. al Tatusi.

