Le Royaume-Uni refuse de régler les frais de 100 mds EUR pour son départ de l’UE

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a confirmé précédemment que Bruxelles se proposait d'établir à Londres une « facture » d'environ 60 milliards d'euros après l'ouverture des négociations sur le Brexit.

Antonio Tajani, président du Parlement européen, est convaincu pour sa part que le Royaume-Uni doit rembourser à l'UE des dizaines de milliards de cotisations au titre de ses engagements dans le budget communautaire, y compris après le Brexit aux termes d'engagements précédents.

Ce mercredi, le Financial Times a écrit que Bruxelles avait augmenté ses exigences financières et évaluait les engagements financiers britanniques à 100 milliards d'euros.

« Nous ne payerons pas 100 milliards. Ce que nous devons faire, c'est discuter en détail tous les droits et devoirs », a affirmé le ministre du Brexit David Davis dans un entretien à la chaîne de télévision britannique ITV.

La veille, le Premier ministre britannique Theresa May a promis de défendre vigoureusement et fermement les droits de ses citoyens lors des négociations sur la sortie de l'UE, ajoutant que « les négociations vont être parfois dures ».

Mme May aurait affirmé à Jean-Claude Juncker que le Royaume-Uni ne devait pas un penny à l'UE.

La décision d'abandonner l'Union européenne a été prise par les Britanniques lors du référendum du 23 juin 2016. Le 29 mars, Londres a officiellement lancé la procédure de divorce, ayant remis un préavis approprié au président du Conseil européen. En vertu de l'article 50 du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni devra se retirer de l'UE le 29 mars 2019, deux ans après le lancement du Brexit.

