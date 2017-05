Deux avions-espions US scrutent la frontière russe

© AFP 2017 PIERRE VERDY Un avion de reconnaissance AWACS français scanne la frontière russe

Un avion de patrouille maritime de l'US Navy P-8A Poseidon immatriculé 168762, qui avait décollé de la base de Rammstein en Allemagne, a survolé pendant trois heures la frontière maritime de la région russe de Kaliningrad à une altitude de 4 500 mètres, selon les données des sites occidentaux qui suivent les déplacements des avions militaires.

Dans le même temps, un avion stratégique de reconnaissance RC-135W immatriculé 62-4139 et parti depuis la base aérienne de Mildenhall en Grande-Bretagne a mené une mission opérationnelle au-dessus de la mer Baltique à l'ouest de la région de Kaliningrad à une altitude de 9 600 mètres.

Ces derniers mois, les pays membres de l'Otan ont intensifié leurs vols de reconnaissance près des frontières russes, notamment dans la mer Baltique. Les analystes expliquent ces activités par le récent déploiement dans la région de Kaliningrad de systèmes de missiles sol-air S-400 dernier cri, de missiles tactiques Iskander et de missiles sol-mer Bastion et Bal.

Parmi les autres régions surveillées de près par les forces aériennes de l'Otan figurent également la péninsule de Crimée ainsi que les bases russes en Syrie et les zones de déploiement de navires russes en Méditerranée.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »