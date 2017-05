Députés turcs lents à s'asseoir: «Ils ne veulent pas travailler» ironise Poutine

Les négociations entre les Présidents russe et turc ont été marquées par un petit accrochage lorsque les membres de la délégation d'Ankara ont tardé à prendre place sur leurs sièges. Pour détendre l'ambiance, le dirigeant russe a proposé à son homologue turc d'attendre un peu.

« Les tiens [les membres de la délégation turque, ndlr] ne veulent pas travailler », a-t-il donc ironisé.

Quelques secondes plus tard, la réunion a démarré.

Les négociations entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont lieu ce mercredi à Sotchi dans la résidence présidentielle « Botcharov Routcheï ». Plusieurs questions, notamment la lutte contre le terrorisme et la crise syrienne, seront au cœur des discussions.

Pour rappel, Moscou et Ankara ont traversé fin 2015 une grave crise diplomatique. Le 24 novembre 2015, les forces aériennes turques ont abattu un bombardier russe Su-24 engagé dans l'opération antiterroriste en Syrie sous prétexte de violation de sa frontière nationale. L'incident a provoqué une brusque dégradation des relations entre la Turquie et la Russie, qui a notamment suspendu le régime sans visas entre les deux pays. Moscou a adopté des mesures de rétorsion contre Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a présenté ses excuses le 27 juin 2016 pour le bombardier russe abattu précédemment.

Le Président russe Vladimir Poutine a par la suite signé un décret sur la levée des sanctions à l'égard de la Turquie. Le Président a notamment levé l'interdiction du transport aérien charter entre les deux pays.

