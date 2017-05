Londres accuse Berlin et l’UE d’ingérence dans les élections UK

Le Daily Thelegraph signale, se référant à des sources proches de Theresa May, que des hauts fonctionnaires du gouvernement allemand et de l'Union européenne auraient organisé des fuites d'information sur des rencontres privées du Premier ministre britannique afin d'affaiblir ses positions aux yeux des électeurs.

De l'avis des sources du quotidien britannique, Theresa May est devenue « victime d'un complot orchestré » en prévision des élections législatives. Il paraît que l'Allemagne et l'UE violent « une vielle tradition d'après laquelle les pays ne s'ingèrent pas dans les élections des autres pays », a indiqué un interlocuteur du média.

© REUTERS/ Neil Hall Le parlement britannique sera dissout le 3 mai

Les tentatives d'affaiblir les positions de Mme May sont liées à la volonté de l'Allemagne et de l'UE d'inciter les Britanniques à voter pour des forces politiques prêtes à des concessions pendant les négociations avec Bruxelles sur les modalités du divorce. Le média signale que la position dure annoncée par le Premier ministre britannique suscite le mécontentement des bureaucrates européens.

Précédemment, il a été annoncé que le Parlement britannique serait dissout le 3 mai. Les élections législatives anticipées ont été fixées pour le 8 juin. Theresa May a expliqué sa décision de dissoudre le Parlement et d'organiser les élections anticipées par la volonté d'unir la société britannique avant les négociations sur le Brexit. Le Parti conservateur conduit par Mme May est donné favori de la course électorale.



