La Russie investira 22 mds USD dans la construction de la centrale turque d’Akkuyu

Le volume total des investissements russes dans le projet de construction de la centrale nucléaire d’Akkuyu, en Turquie, constituera 22 milliards de dollars (20,16 mds EUR), a déclaré mercredi Vladimir Poutine.

Un accord intergouvernemental entre la Russie et la Turquie portant sur une coopération dans le domaine de la construction et de l'exploitation de la première centrale nucléaire turque sur le chantier d'Akkuyu, dans le sud de la Turquie, a été signé en 2010. Il s'agit du premier projet au monde réalisé sur le modèle de « build-own-operate » (construction-possession-exploitation). En vertu de ce modèle, la Russie construira la centrale, en sera la propriétaire et l'exploitera.

En outre, les deux hommes politiques sont convenus d’accélérer la préparation d’un accord portant sur les services et investissements, ce qui permettrait de fonder la coopération sur un traité juridique moderne et de finaliser ainsi que de lancer dans les plus brefs délais le Fonds d’investissement conjoint de 1 milliard de dollars.

Rappelons, qu’en mars dernier Ankara et Moscou avaient signé un mémorandum pour créer un Fonds d’investissement dans le cadre duquel les parties envisagent de mener une recherche conjointe de projets d’investissement attrayants.

