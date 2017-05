Berlin doute que les contrôles aux frontières de l'UE puissent être levés en décembre

Le ministère allemand de l'Intérieur ne peut pas assurer que les procédures de contrôle aux frontières des États membres de l'Union européenne pourront être effectivement annulées en décembre 2017, a annoncé le porte-parole du ministère Johannes Dimroth.

« Il est impossible de dire si une situation suffisamment stable permettant de renoncer aux contrôles frontaliers pourra être atteinte », a-t-il dit commentant la décision de la Commission européenne d'étendre encore pour six mois le contrôle à la frontière austro-allemande en raison de l'afflux de réfugiés.

Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, a annoncé que les pays européens avaient reçu pour recommandation de lever progressivement les contrôles de passeports aux frontières à l'intérieur de l'Espace Schengen.

Pourtant, comme de nombreux migrants se trouvaient toujours en Grèce, la Commission européenne a permis que soient maintenus les contrôles aux frontières pour six mois supplémentaires. Frans Timmermans a précisé qu'il s'agissait en l'occurrence de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suède, du Danemark et de la Norvège.

Le commissaire européen aux Affaires intérieures, Dimitris Avramopoulos, a à son tour déclaré que la suppression des contrôles devrait avoir lieu au plus tard le 1er décembre 2017.

