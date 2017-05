Nigéria: le chef de Boko Haram blessé dans un bombardement

Le chef du groupe islamiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a été blessé et un de ses adjoints tué lors d'un raid mené par l'aviation nigériane dans le nord-est du pays, écrit l'agence AFP, se référant à des sources sécuritaires.

« Shekau a été blessé dans le bombardement et serait soigné près de la frontière avec le Cameroun, vers Kolofata. Son adjoint, Abba Mustapha […] a été tué ainsi qu'un autre de ses lieutenants, Abubakar Gashua », écrit l'agence.

Et de préciser que l'aviation avait bombardé des djihadistes de Boko Haram réunis en prière vendredi dernier dans Balla, un village à quelque 40 km de Damboa.

Shekau avait déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, mais à chaque fois ces informations avaient été démenties. Ainsi, en mars dernier, on a pu le voir dans une vidéo dans laquelle il a revendiqué la responsabilité d'une série d'attentats.

Le groupe terroriste Boko Haram a été fondé en 2002 par le prédicateur Mohamed Yusuf.

Depuis fin 2016, les attaques suicides visant les zones résidentielles se sont multipliées dans le pays. Selon les données de l'Onu, le conflit avec Boko Haram a fait plus de 20 000 morts depuis 2009. Dans le même temps, plus de 2,6 millions de personnes ont dû quitter leur domicile pour fuir les hostilités.

