Le conseiller russe tué en Syrie, un homme «hors pair» selon un condisciple

Le lieutenant-colonel Alexeï Boutchelnikov, conseiller militaire russe tué récemment en Syrie, était un officier instruit, une personne intelligente et un homme hors pair, a raconté mercredi à Sputnik Iouri, son condisciple.

© Sputnik. Ilya Pitelev Un conseiller militaire russe tué en Syrie

Comme l'a fait savoir mardi le ministère russe de la Défense, le conseiller russe a été tué en Syrie alors qu'il se trouvait au sein d'une unité de l'armée syrienne prise pour cible par un sniper terroriste, lors d'un entraînement. Alexeï Boutchelnikov été mortellement blessé. Il a été décoré à titre posthume.

Iouri, son compagnon d'études, a fait la connaissance du futur officier en 1995, alors qu'ils étudiaient tous les deux dans une haute école d'artillerie à Ekaterinbourg. Alexeï était un bon étudiant qui aidait toujours ses proches, selon son camarade.

