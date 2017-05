Cancer et diabète, des liens révélés, les patients bientôt mieux soignés ?

Les scientifiques américains de l'Université d'État de l'Ohio ont découvert des liens entre la concentration de sucre dans le sang et le gliome, le cancer des tissus nerveux.

« Le diabète et un niveau élevé de glucose dans le sang augmentent la possibilité de développement du cancer dans plusieurs organes comme, par exemple le rectum, le sein et la vessie. Cependant, [à leur stade initial, ndlr] les tumeurs ont tendance à apparaître plus souvent chez les gens qui ont un niveau de sucre normal que chez ceux qui sont atteints de diabète », explique Judith Schwartzbaum dans son article publié dans la revue Scientific Reports.

Le gliome est le type de cancer qui fait le plus peur, étant incurable. Généralement, les malades en meurent un à deux ans seulement après son apparition. Pour l'instant, les scientifiques ne sont pas capables de déterminer les causes de cette maladie, quoique plusieurs hypothèses existent à ce sujet. Ainsi, certains spécialistes considèrent que l'apparition du gliome est liée à un régime alimentaire pauvre en vitamine C et autres antioxydants, tandis que d'autres donnent leur préférence aux facteurs génétiques et à la présence dans le sang du virus cytomégalique.

M. Schwartzbaum et ses collègues sont allés plus loin dans l'étude de cette maladie. Ainsi, ils ont supposé que le gliome devait son développement au manque de sucre dans le sang.

Ayant effectué des recherches plus approfondies, les scientifiques ont constaté que le cerveau des diabétiques possédait moins d'insuline que chez les gens qui n'ont pas de problèmes de santé. État une hormone de croissance, l'insuline était donc capable de ralentir le développement de la tumeur et d'aider le système immunitaire à lutter avec le gliome dans les premiers temps après son apparition.

Par contre, lorsque le gliome est déjà bien ancré, il commence à consommer plus de nutriments et d'oxygène, ce qui pourrait, à son tour, expliquer l'augmentation de la concentration du niveau de sucre dans le sang des gens atteints par cette maladie.

Selon M. Schwartzbaum, tout cela doit être pris en considération lors du diagnostic des tumeurs et de la lutte avec le cancer. Par ailleurs, cette théorie ne devrait pas être négligée lors de l'élaboration de différents types de chimiothérapie et des mesures de précaution du développement de la tumeur.

