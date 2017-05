La date provisoire du divorce entre Londres et l'UE révélée

Dans les recommandations pour les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE datées du 3 mai, la Commission européenne indique la date précise du divorce.

« Rappelons que la date de l'entrée en vigueur de l'accord du retrait doit tomber au plus tard le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en concertation avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité d'étendre la période conformément à l'article 50(3) du Traité de l'Union européenne. Si cela ne survient pas, le 30 mars 2019 à 00h00 heure de Bruxelles, tous les traités de l'Union établissant l'Euratom (Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA) cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni », est-il dit dans le document.

© REUTERS/ Eric Vidal Theresa May promet de ne «jamais» céder sur la souveraineté de Gibraltar

À partir du moment du retrait, le Royaume-Uni deviendra « un pays tiers ». Le même jour, les traités cesseront de s'appliquer aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à ceux entretenant des relations spéciales avec le Royaume.

Le 29 avril, les leaders des 27 pays-membres de l'UE ont approuvé à Bruxelles les recommandations concernant les éventuels pourparlers avec le Royaume-Uni sur le Brexit.

Un mois plus tôt, le 29 mars, la chef du gouvernement britannique Theresa May a officialisé le déclenchement du Brexit devant les députés du Parlement. Une lettre ad hoc, signée par la dirigeante conservatrice, a été transmise au président du Conseil européen Donald Tusk par l'ambassadeur britannique à Bruxelles, Tim Barrow.

